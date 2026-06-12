Нощните горещини през лятото могат да превърнат спалнята в горещ капан и да съсипят съня ви. Докато включването на климатик или вентилатор изглежда като най-бързото решение, много хора избягват уредите заради високите сметки за ток, шума или циркулацията на прах и полени, които дразнят алергиите.

Британският експерт Джон Лоулес от платформата Best Heating предлага изключително лесен, евтин и ефективен алтернативен метод за охлаждане на стая с помощта на обикновена хавлиена кърпа.

Трикът с мократа кърпа пред прозореца

Методът се базира на естествения физичен процес на изпарение, който отнема от топлината в помещението. Ето как да го приложите стъпка по стъпка в дома си:

Навлажняване: Вземете една или две чисти хавлиени кърпи от банята и ги натопете в студена вода;

Изцеждане: Изцедете ги много добре, за да останат просто влажни, а не да капе вода от тях;

Позициониране: Закачете влажните кърпи пред отворения прозорец или на вратата на спалнята.

Когато лекият нощен бриз премине през мократа тъкан, водата започва да се изпарява. Този процес мигновено охлажда навлизащия въздух и понижава температурата в цялата спалня, създавайки приятен хлад за сън.

Защо вентилаторът не винаги е добър избор?

Много хора оставят вентилатора да работи през цялата нощ, но експертите предупреждават, че това крие рискове за здравеопазването. Постоянното бръмчене пречи на преминаването в дълбоката фаза на съня. Вентилаторите въртят праха, акарите и полените в стаята, което води до запушен нос и суха кашлица сутрин.

Директната въздушна струя може да изсуши кожата и да доведе до схващане на врата или гърба.

Трикът с мократа хавлия осигурява напълно безшумно хладно пространство, без прах и без никакъв разход на електроенергия