Френският певец и актьор Патрик Брюел е поставен под официално разследване за изнасилване и сексуално посегателство. Случаят се определя като един от най-мащабните във френската музикална индустрия след началото на движението #MeToo.

67-годишният изпълнител категорично отрича обвиненията, отправени от над 20 жени, които твърдят, че са станали жертва на различни форми на сексуално насилие в периода от началото на 90-те години до 2019 г.

Разследване на предполагаеми случаи от 2000 до 2019 година

Прокуратурата в Нантер съобщи, че Брюел е бил разпитан в продължение на часове от разследващите магистрати, след като се е явил по предварителна уговорка в полицейско управление.

Официалното разследване обхваща твърденията на девет предполагаеми жертви за събития, случили се между 2000 и 2019 година. Към материалите по делото са приложени и жалби от още 13 жени за изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз за периода 1992–2008 година. Според публикации във френски медии част от тези твърдения може да са засегнати от давностни срокове. След разпита певецът е бил освободен под гаранция.

От "бруелмания“ до съдебно разследване

Патрик Брюел е сред най-популярните френски изпълнители от 90-те години. Кариерата му преминава през успешни музикални албуми, филмови роли и телевизионни участия. През 1998 година той печели и титла от световно първенство по покер.

Обвиненията срещу него получиха широка публичност след публикации на разследващия сайт Mediapart и списание Elle, които публикуваха свидетелства на жени за предполагаеми посегателства.

Отменено турне след обществен натиск

Адвокатите на Брюел заявяват, че техният клиент отхвърля всички обвинения в насилие, принуда или агресия. Въпреки избухването на скандала изпълнителят първоначално продължи концертните си изяви в Париж и подготовката за национално турне. Впоследствие обаче последваха протести на феминистки организации, както и призиви от кметовете на Париж, Марсилия и Нанси за отмяна на концертите. В крайна сметка турнето беше прекратено.

Нови жалби по случая

Сред жените, които публично са застанали зад обвиненията, е Даниела Елстнер, директор на културната организация Unifrance. Междувременно адвокатката Мириам Гедж Бенаюн е подала нова жалба за предполагаем опит за изнасилване през 2000 година. Според изложените твърдения предполагаемата жертва тогава е била 19-годишна участничка в музикален видеоклип на Брюел, а днес е актриса на 46 години. Защитата на изпълнителя отхвърля и тези обвинения.

Паралел с друг известен френски случай

Случаят предизвика сравнения с този на френския актьор Жерар Депардийо. Миналата година той получи условна присъда от 18 месеца за сексуално посегателство над две жени по време на снимачен процес и беше вписан в регистъра на сексуалните престъпници.

Депардийо обжалва присъдата, а разглеждането на жалбата е насрочено за ноември. Освен това той е изправен и пред отделен процес по обвинения за изнасилване на актрисата Шарлот Арно през 2018 година. Патрик Брюел отрича всички обвинения срещу него. Разследването продължава, като към момента няма произнесена съдебна присъда по случая.