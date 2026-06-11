По време на почивката си в Гърция или в други чужди дестинации много туристи допускат сериозни грешки, които могат да доведат до финансови загуби, високи глоби и допълнителен стрес. Въз основа на опита и споделените истории на стотици пътуващи са обобщени най-важните правила, които трябва да се спазват за гарантирането на безгрижен и безопасен престой.

Натрупаната практика показва, че пренебрегването на наглед малки детайли често води до сериозни проблеми, които са напълно лечими при по-висока информираност.

Опасности на плажа и сигнализация

При посещение на крайбрежните зони туристите трябва да проявяват изключително внимание към сигнализацията на спасителните служби. Поставянето на червен флаг на плажа информира за наличието на условия с висок риск, които представляват значителна опасност за посетителите. Този знак предупреждава за силни течения, големи вълни, бурно море или други рискови ситуации. При подобна сигнализация предупреждението трябва да се вземе напълно сериозно и плуването в морето да се преустанови, за да се предотвратят тежки последици.

Строги санкции при неправилно паркиране и превишена скорост

Една от най-честите и сериозни грешки при пътуване с автомобил е спирането на неоторизирани места, особено в близост до плажове или крайбрежни алеи. В Гърция паркирането "само за минута“ на забранено място води до незабавно конфискуване на регистрационните номера и на талона на превозното средство. Финансовата санкция за това нарушение варира между 40 и 80 евро в зависимост от конкретната локация. Допълнително полицията има право да отнеме шофьорската книжка на водача за период от 10 дни, а регистрационните табели могат да бъдат задържани в рамките на 20 дни.

Законодателството в страната е изключително строго, поради което шофьорите трябва стриктно да съобразяват скоростта си с ограниченията и да не управляват превозните средства твърде бързо. Превишаването на скоростта в населено място се наказва с глоба от 40 евро, ако превишението е до 20 км/ч, и със 100 евро при движение с между 20 и 30 км/ч над лимита. За шофиране под въздействието на алкохол законът предвижда сериозни санкции – от 78 до над 1200 евро.

Други тежки нарушения на пътя

Контролът по пътищата в Гърция включва много високи финансови глоби за действия, които застрашават сигурността на участниците в движението. Преминаването на червен светофар, както и изпреварването през плътна линия се санкционират с глоба в размер на 700 евро. За непоставяне на предпазен колан наказанието е 350 евро. Използването на мобилен телефон по време на шофиране струва 100 евро, като при повторно нарушение законът предвижда много по-строги наказания. Специфична и изключително тежка е санкцията за пушене в превозно средство, ако в него се намира дете под 12-годишна възраст – в този случай глобата възлиза на 1500 евро и е придружена с отнемане на шофьорската книжка на водача.

Рискове от кражби и измами с настаняването

Пътуващите трябва да бъдат изключително бдителни за личната си сигурност и опазването на своите вещи. Не трябва да се оставя нищо ценно или безполезно в купето на автомобила при напускането му. Това правило важи с пълна сила при пазаруване в супермаркети в близост до държавната граница, където оставянето на куфари и чанти в колата превръща туристите в директна мишена за джебчии и крадци. Местните медии отправят предупреждение към шофьорите винаги да проверяват на самите гранични пунктове дали всички лични паспорти са им върнати и дали те действително принадлежат на членовете на семейството.

Критичен момент за успешната почивка е и предварителният подбор на мястото за отсядане. Организацията Greece Info предупреждава туристите да не се доверяват сляпо на реклами за настаняване, публикувани в социалните мрежи. Статистиката показва нарастващ брой случаи, при които пътуващи остават едновременно без пари и без резервация заради фалшиви обяви в интернет пространството.

Нови изисквания за автомобилните аптечки

Гръцката държава реши да отложи влизането в сила на новата наредба, определяща задължителното съдържание на аптечките в моторните превозни средства, за началото на 2027 година. Според новите правила, които ще станат задължителни от 1 януари догодина, всяка автомобилна аптечка трябва да включва точно 16 задължителни артикула. Сред тях изрично се изисква наличието на изотермично одеяло, медицинска маска за лице, както и различни видове специализирани превръзки. Всички медицински продукти в комплекта трябва да бъдат в ясен срок на годност и да притежават задължителната маркировка за съответствие по европейски стандарт, като предвидената глоба за неизпълнение на това изискване ще бъде в размер на 30 евро.