Александра Йоана Стан е румънска певица. Тя прави своя световен пробив със сингъла от 2010 г. "Mr. Saxobeat“, който е написан и продуциран от Марсел Продан и Андрей Немирски. Преди това те откриват Стан в караоке бар през 2009 г. и тя подписва с техния лейбъл Maan Records.
"Mr. Saxobeat“ последва дебютния сингъл на певицата "Lollipop (Param Pam Pam)“ (2009), който й донася умерена слава в Румъния. "Mr. Saxobeat“ бързо постига търговски успех на местно ниво и в чужбина, достигайки номер едно в няколко страни и събирайки различни сертификати. Saxobeats, дебютният студиен албум на Стан, е издаден през август 2011 г. и включва следващите сингъли "Get Back (ASAP)“ (2011) и "Lemonade“ (2012), които имат умерен успех в Европа.
Родена е в Констанца, Румъния на 10 юни 1989 година. "Израснах с много музика в детството ми. Баща ми беше моряк и много често пътуваше до Америка. Носеше ми дискове на Марая Кери, Бритни Спиърс, Уитни Хюстън. Израснала съм с тази музика. Знаеш ли, че всъщност баба ми беше българка. Беше с кестенява коса, висока и с тъмни вежди, приличаше на типична българка. Тя всъщност беше единствената в семейството, която пееше, но дядо ми не ѝ е позволил да се развива. Така че може да кажем, че музикалната ми жилка идва от България", каза преди време певицата.
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