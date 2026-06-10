Внезапен и драматичен обрат беляза подготовката за едно от най-коментираните обществени събития в столицата. Големият български актьор и режисьор Мариус Куркински официално обяви, че няма да вземе участие в т.нар. "Шествие за семейството“, планирано за 13 юни в София.

В специално изявление актьорът призова да не се създава излишно обществено напрежение и бе категоричен в позицията си:

"Внимание! Аз и моят екип взехме категоричното решение да не взимам участие в "Шествие за семейството“, което ще се проведе на 13 юни. Причините остават лични и няма нужда от излишни интерпретации и обществено напрежение. Благодаря за разбирането!“

Мариус Куркински, който никога през годините не е крил своите хомосексуални наклонности, бе обявен като централното артистично лице на консервативното събитие. Името му грееше на официалния плакат на проявата

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че по същото време и на същата дата в столицата ще се проведе и традиционният "София прайд“. Поставянето на Куркински в епицентъра на този ценностен сблъсък очевидно е довело до огромно напрежение, което е принудило актьора и неговия екип да се оттеглят в последния момент, за да тушират скандала.

Събитието, организирано от няколко консервативни неправителствени организации, се провежда под официалната егида на Софийската света митрополия и ще бъде предвождано лично от новия български патриарх Даниил. Въпреки отказа си от участие в самото шествие, Мариус Куркински неведнъж е заявявал своята дълбока привързаност към православната вяра, до която стига след години лутане. В свое емблематично интервю за Българското национално радио той сподели:

"Бях кръстен на 10 години, но след това живях безбожен живот в театъра, там много души могат да бъдат погубени - като актьори и като зрители. Аз стигнах до истината, че трябва да вляза в Православната църква, която истински в душата ми е стояла високо. Господ ми даде да разбера, че аз никога няма да бъде достоен в този живот. Стигнах до изповед и причастие. Не казвам, че съм променен, не, напротив, тогава започват истинските изпитания – ти вече си застанал пред Бога и си казал, "аз съм твой, ти знаеш, помогни ми". Който стои на прага на това и се колебае, да го направи“.

Припомняме, че Месец по-късно, на 15 юли, големият актьор ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив.

Той ще вземе централно участие в грандиозен гала концерт, организиран лично от Пловдивския митрополит Николай. Тържественото събитие е посветено на внушителен исторически юбилей - 170 години от освещаването на митрополитския храм в града под тепетата "Света Великомъченица Марина“.