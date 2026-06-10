Днес, 10 юни, Коста Цонев щеше да навърши 97 години. Един от най-обичаните и емблематични български актьори, чието име е синоним на цяла епоха в родното кино и театър, ни напусна през 2012 г., но гласът, погледът и присъствието му останаха запечатани в десетки филми и спектакли, които и днес карат поколения зрители да спират пред екрана. На днешната годишнина си струва да си припомним мащаба на човека, когото мнозина без колебание нареждат сред най-великите имена на българската сцена.

Актьорът, когото публиката обикна

Коста Цонев принадлежи към онова златно поколение български актьори, изградили лицето на националното ни кино и театър през втората половина на XX век. С характерната си харизма, плътен глас и магнетично сценично присъствие той се превърна в един от най-разпознаваемите артисти на своето време — еднакво убедителен и в драматичните, и в по-меките, човешки роли. Зрителите го обичаха не заради една роля, а заради усещането, че пред тях стои истински майстор, на когото може да се вярва във всеки кадър и на всяка сцена.

Наследство, което не остарява

Голямото богатство, което Цонев остави, не са само заглавията във филмографията му, а начинът, по който изигра всяка от тях. Поколения режисьори, колеги и зрители го помнят като актьор от класа — от онези, чието присъствие облагородява всяка продукция. Дори години след кончината му филмите с негово участие продължават да се излъчват, да се преоткриват от млади зрители и да напомнят защо името му се споменава редом с най-уважаваните в българското изкуство.

97 години по-късно

На днешната дата, когато артистът щеше да навърши 97, паметта за него остава жива - не като носталгия, а като признание. Коста Цонев е от онези творци, чието наследство не се мери с годините, а с трайната следа, която оставят. И докато филмите и спектаклите му продължават да живеят, той остава точно там, където му е мястото - сред най-великите имена, които българската сцена е раждала.

Честит рожден ден, маестро.