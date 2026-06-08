Поп звездата Кейти Пери направи сериозна стъпка в отношенията си с Джъстин Трюдо, като запозна 5-годишната си дъщеря Дейзи с неговите три деца в навечерието на първата годишнина от началото на романса им. Източник на US Weekly заявява, че известната двойка, чиято връзка започна през юли 2025 г., е взела решението за обща среща с децата, тъй като и двамата партньори смятат за изключително важно да обединят семействата си внимателно и с комфортно темпо.

Намеренията им стават все по-сериозни, въпреки предизвикателствата на географското разстояние.

Сериозни намерения и преодоляване на раздялата

Пери има дъщеря Дейзи, родена през 2020 г., от бившия си годеник Орландо Блум, докато Трюдо и бившата му съпруга Софи отглеждат трима наследници – синовете Ксавие и Ейдриън, и дъщерята Ела-Грейс. Според вътрешни източници отношенията между изпълнителката на световния хит "Firework" и Трюдо са много сериозни и са се задълбочили значително през последните няколко месеца.

Информатори пред PageSix допълват, че поп звездата изобщо не е очаквала да започне нова любовна история толкова скоро след раздялата си с Блум през юни 2025 г., която сложи край на техните 10-годишни отношения с прекъсвания. Въпреки това Трюдо е влязъл в живота ѝ в напълно подходящ момент и я е изненадал приятно. Междувременно Орландо Блум вече е забелязван с нова приятелка – Луиза Лемел.

Споделен ритъм и живот от разстояние

Друг източник, цитиран от US Weekly, разкрива, че новият просторен дом на Трюдо в Монреал се оценява на 3,1 млн. долара и е напълно достатъчен за евентуален съвместен живот с Пери и децата им. Имотът се намира само на няколко пресечки от къщата, в която политикът е живял с бившата си съпруга Софи, с която се разделиха през 2023 г. след 18 години брак, но все още нямат юридически развод.

Въпреки удобствата в Канада, певицата продължава да приема Калифорния за свой постоянен дом и връзката им за момента се поддържа от разстояние. Дистанцията обаче не се явява пречка за влюбените, които са открили работещ за тях ритъм и се стараят да споделят време заедно при всяка възможност.

Хронология на романса и общи интереси

Слуховете за романтичните отношения между двамата се появиха за първи път, след като през юли миналата година те бяха уловени на вечеря в Монреал, а в същия период Трюдо посети и концерта "Lifetimes" на Пери в Канада. Двойката официално потвърди връзката си през декември, когато изпълнителката сподели в социалната мрежа Instagram кадри от общото им пътуване до Япония. По думите на близки до двойката, Трюдо е изключително влюбен в Пери и я намира за перфектната жена, като двамата постигат пълно съгласие по всички важни теми, включително политиката, отглеждането на децата и споделената им страст към френската кухня.