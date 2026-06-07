Емилия повдигна завесата над личен празник на Азис, събрал избрани гости преди дни и го направи с думи, каквито в поп-фолка рядко се чуват от колега за колега. "Каквото и да кажа за него ще е малко", написа певицата в социалните мрежи, благодарейки на краля на поп-фолка, че е била част от тържеството му. Какъв точно е бил поводът, двамата засега пазят за себе си, но признанието на Емилия превърна затвореното парти в публично събитие.

"Той най-много от всички заслужава да се нарече ЗВЕЗДА"

Постът на Емилия е всичко друго, но не и протоколна благодарност. "Възхищавам се на таланта и интелекта му и на това, че той направи революция в поп-фолка преди много години, когато трябваше да си от смелите, за да устоиш на всички нападки и натиск. Да бъдеш различен, а не като всички останали", пише тя за домакина на празника.

И добавя изречението, което колегите им едва ли ще подминат: "Той най-много от всички заслужава да се нарече ЗВЕЗДА и продължава напред без страх. Аз обичам смелите!" Публикацията завършва с директно обръщение към изпълнителя:

Кадри от партито на Азис

Благодаря ти, че бях част от твоя личен празник! написа Емилия към Азис

Революцията, за която говори Емилия

Думите ѝ връщат лентата към края на 90-те и началото на 2000-те, когато Васил Боянов от Костинброд се превърна в Азис, най-провокативната фигура, излизала някога на българската сцена. Гримът, перуките, размиването на всички граници и хитовете, които цяла България пееше, докато спореше за него, точно това има предвид Емилия под "революция", извършена във времена, когато различието се плащаше скъпо.

Четвърт век по-късно сметката е на негова страна. През март Азис навърши 48 години с признанието, че се чувства "най-обичания човек", а само месец преди това два поредни концерта JUST LOVE напълниха "Арена София" — включително на самия Свети Валентин. Колкото до Емилия, двамата са от едно музикално поколение и взаимното уважение между тях е с дълга история, но публично обяснение с такава категоричност е рядкост дори между стари приятели.