Актрисата и певица Дженифър Лопес сложи край на постоянните спекулации около отношенията с колегата си от филма Office Romance Брет Голдстийн, като категорично отрече слуховете за интимна близост между двамата. По време на съвместното им гостуване в сутрешното телевизионно шоу Today двамата актьори внесоха пълна яснота по темата на фона на продължаващото им промоционално турне.

Засиленият медиен интерес и слуховете за пренасяне на екранната химия в реалния живот бяха провокирани от изключителната близост между артистите по време на съвместната им работа. В новата филмова продукция Дженифър Лопес влиза в ролята на влиятелна бизнесдама, а Брет Голдстийн играе адвокат, който неочаквано се влюбва в нея.

Категоричното опровержение в ефир

По време на телевизионното интервю водещата на предаването повдигна въпроса за естеството на техните отношения извън снимачната площадка. Дженифър Лопес обаче побърза да отхвърли твърденията с усмивка, отбелязвайки че постоянно я свързват интимно с хората, с които работи по професионални проекти. Тя даде пример, че по-рано през изминалата 2025 година по същия начин е била свързвана с актьора Кевин Костнър, като уточни че подобни слухове се появяват непрекъснато, но не отговарят на истината. Звездата беше категорична, че двамата с Брет не излизат, което беше потвърдено и от самия него в студиото.

Животът като необвързана и фокусът върху семейството

Неотдавна в друго популярно телевизионно предаване – Jimmy Kimmel Live!, Лопес сподели пред аудиторията, че в момента изключително много се наслаждава на живота си като необвързана жена. Припомняме, че тя финализира развода си с актьора Бен Афлек през януари 2025 г. след две години брак. Към днешна дата Дженифър се е отдала изцяло на грижите за своите две деца и на развитието на професионалната си кариера.

Специалният сценарий и силното приятелство

Любопитен детайл около проекта е, че сценарият на филма Office Romance е написан специално за нея от самия Брет Голдстийн. Пред водещия Джими Кимъл актрисата разкри, че Голдстийн отдавна е неин фен и я е поканил за главната роля с персонална бележка, в която писмено е декларирал, че тя е единственият човек в неговия списък и ако откаже, филмът изобщо няма да бъде заснет. В резултат на това предложение Лопес не само приема ангажимента, но двамата развиват и много близко приятелство, като Голдстийн допълва, че комуникацията им е била изключително лесна и изпълнена със смях още от първата им среща.