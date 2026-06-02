Актрисата Даяна Ханджиева, станала популярна от сериалите "Скъпи наследници“, "Братя" и риалити формата "Фермата“, отпразнува първия рожден ден на своите близначки Ваяна и Елеонора с уютен празник сред природата. Заедно със своя партньор Кристиян Ставрев и най-близките си хора, семейството отбеляза навършването на една година на момиченцата във вила в покрайнините на София, наета специално за събитието.

"Нищо излишно, нищо помпозно – получи се мечтаният ни рожден ден“, сподели щастливата майка, която нарече дъщерите си своите "малки чудеса“.

Спомени от появата на близначките

Момиченцата Ваяна и Елеонора дойдоха на бял свят преди точно една година, като тогава Даяна Ханджиева сподели щастливата новина със снимка директно от родилната зала. С характерното си чувство за хумор тя разказа, че раждането на двете сестрички е преминало в своеобразна "надпревара“ за това коя ще бъде първа. Разликата в появата им е едва четири минути, като едната се ражда с 580 грама по-голямо тегло от другата. Тогава актрисата отправи и силно послание към своите последователи, заявявайки, че женското тяло е способно на всичко и му трябва вяра.

Предизвикателствата на голямото семейство

Освен на едногодишните близначки, Даяна и Кристиян са родители и на по-голям син – Антони, който е роден на 6 декември 2023 г. Разликата във възрастта между момченцето и неговите по-малки сестрички е година и половина. Поради малката разлика в годините на децата, актрисата неведнъж е говорила открито в публичното пространство за реалните предизвикателства на родителството с три толкова малки деца едновременно. Още два месеца след раждането на двете момиченца тя чистосърдечно описа ситуацията в дома им с думите, че леглото е тясно, а сънят е кратък, но въпреки това сърцето ѝ е пълно и щастието е безмерно.