Дори и хора извън финансовата и макроикономическата сфера все по-често се включват в дебата за жилищния пазар и лихвените проценти в България. Пример за това е публикация в социалните мрежи, в която готвачката и телевизионна личност Силвена Роу се опитва да коментира темата за ипотечните лихви и ефектите от икономическите политики, след като прекопира стара публикация по тази тема.

Ето публикацията без редакторска намеса на почетния професор в УХТ-Пловдив:

Лихвените проценти по ипотеките в България вече са едва 2,25%. Най-ниските в Полша са 5,79%, а в Румъния - 5,09%. И все пак, Полша е с 21% по-богата от България, а Румъния е с 16% по-богата от България (БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност).

Приемането на еврото изкуствено понижава лихвените проценти, което стимулира заемането на средства, водещо до завишени цени на активите, а по-ниските доходности са по-голямо влияние върху системата.

Освен недвижимите имоти, изкуствено силната валута вреди и на местната индустрия и увеличава цените за потребителите. България преживява един от най-екстремните бумове на жилищния пазар в Европа.

Цените на жилищата в цялата страна са скочили с близо 50% само за три години.

В някои градове средните искани цени са се увеличили с близо 70% спрямо 2023 г.

За да се постави това в перспектива:

Един апартамент с една спалня в София на цена от ~100 000 през 2023 г. сега струва ~150 000 евро.

Междувременно лихвите по ипотеките продължават да падат и купувачите все по-често купуват новопостроени апартаменти, което допълнително повишава средните стойности на сделките. закупуване на новопостроени апартаменти, което допълнително повишава средните стойности на сделките.

Достъпността на жилищата се влошава бързо, но търсенето остава силно. Много европейски пазари на жилища се охлаждат. България изглежда прави обратното. Който е купил преди 2023 г. БРАВО!!!!

Очаквано, последователите на кулинарната звезда бързо усетиха, че текстът не е нейно авторско творение и съдържа фактически неточности (като обвързването на лихвите с приемането на еврото, което в България все още не е факт). Мнозина веднага направиха паралел с кулинарната ѝ кариера, питайки с насмешка дали това не е някаква нова, екзотична рецепта. Други пък подходиха с чист сарказъм към цитираните цифри, настоявайки веднага да разберат името на банката, която уж предлага ипотечен заем при "космически ниската" лихва от 2.25% в днешните реалности. По-умерените последователи чистосърдечно я похвалиха за превъзходните ястия, но я съветваха приятелски да остави имотния пазар на истинските професионалисти, тъй като споделената от нея информация е видимо остаряла и погрешна.

Не липсваха и по-пиперливи подмятания, които припомниха предишни медийни изяви на кулинарната звезда. Някои потребители отбелязаха, че новата ѝ роля на финансов брокер им е далеч по-малко интересна от предишните ѝ лекции на тема биохакинг, дълголетие и интимно здраве. Накрая, за да свали темата на земята, един от коментаторите просто реши да смени макроикономиката с микроикономика, задавайки директния въпрос: "Како Силве, а във твоя ресторант колко струва една манджа?“, намеквайки за солените цени в гурме сектора.