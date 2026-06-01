"Европейският център за транспортни политики" публикува нов сигнал за състоянието на път III-306 в участъка между Оряхово и с. Селановци, като за втора поредна година поставя под въпрос качеството и организацията на ремонтните дейности в региона.

Преди около седмица екипът на организацията е документирал отсечката, която е била фрезована и оставена в незавършен вид за повече от два месеца. Според наблюденията това създава ежедневни затруднения за шофьорите, както и реален риск от повреди по автомобилите.

Освен неудобството за трафика, участъкът е останал и без адекватна временна организация за безопасност, което допълнително увеличава риска от инциденти.

След последваща проверка и започнало полагане на първия асфалтов слой (биндер), от организацията отбелязват видими дефекти в изпълнението. Посочва се наличие на значителни неравности и разлики във височината на настилката, достигащи приблизително 15–20 см, включително в участък в завой - детайл, който поражда сериозни въпроси относно контрола на строителните дейности.

От Европейски център за транспортни политики заявяват, че проверката на път III-306 продължава, като паралелно се документират допълнителни нередности и технически несъответствия.

В знак на протест и с цел институционално внимание, представители на организацията посочват, че са събрали фрагменти от настилката, които ще бъдат изпратени към компетентните органи като материално доказателство за състоянието на ремонта.

Според организацията това не е изолиран случай, а част от повтарящ се модел на проблеми при пътно-строителни дейности в Северозападна България, включващ забавяния, некачествено изпълнение и недостатъчен контрол върху строителните процеси.

Очаква се институциите да извършат проверка на място и да дадат официален отговор относно качеството на ремонта и отговорността за установените дефекти.