Участието на две от майките на починалите по случая "Петрохан“ – Стела Майсторова и Ралица Асенова, в предаването "Тази неделя“ по bTV стана повод журналистът Явор Дачков да сподели мнение около разследването и да призове институциите за пълна публичност. По думите му двете жени са прочели в ефир чужд текст, написан от известна и авторитетна адвокатка, което го е провокирало да разкаже факти от неофициалните си разговори с разследващите органи.

Фактите от официалното разследване според Дачков

Разследването по случая е установило безспорно чрез многобройни експертизи, следи от барут и лични оръжия, че Ивайло Калушев първо е застрелял Николай Златков между очите, твърди известният журналист. В поста си Дачков заявява, че преди това Калушев е убил с изстрел в главата петнадесетгодишния Сашко, като и че и с двамата той е бил в интимни отношения в миналото. След извършените убийства в кемпера на Околчица, извършителят се е самоубил. Последната тройна експертиза сочи, че трагедията се е разиграла между пет и седем дни преди телата да бъдат намерени – времеви период, който съвпада с намирането на тримата самоубийци от Петрохан, идентифицирани като последователи и близки на Калушев. По този случай работят около 500 души и е изключено факти от него да бъдат скрити, учтонява Дачков.

Политически смени и спрени интервюта

Журналистът разкрива, че в края на февруари е имал уговорка с разследващите за подробно интервю, но след идването на служебното правителство начело с Андрей Гюров от ПП-ДБ и назначаването на друг министър на вътрешните работи - Емил Дечев, ситуацията се е променила. Дечев веднага е заменил тогавашния директор на Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП) Захари Васков, което е принудило разследващите да се откажат от медийни изяви. По-късно подготвеното голямо интервю с прокуратурата също е било отложено, за да не се тълкува като политическа атака преди изборите. След вота изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка, а от държавното обвинение окончателно отказаха коментари в контекста на новите сериозни промени от политическото мнозинство.

Доказателства по случая

Според Явор Дачков случаят е изяснен почти напълно от полицията и прокуратурата, като са събрани нови доказателства, включително дискове с голи снимки.

От многобройните разговори, които съм имал с полицаи и прокурори по случая, ще кажа само, че той е изяснен почти напълно. Има някакви детайли, но всичко е пределно ясно и ужасяващо. Има и нови доказателства, дискове с голи снимки и прочие, които трябва да бъдат публикувани, за да се престане с тази абсолютна лудост. Не че лудите ще се вразумят, но с тази патология трябва да бъде публично приключено веднъж завинаги, а журналистите да престанат да дават думата на психопати и луди, и на обикновени умнокрасиви глупаци, които са проспали десетилетията на извращенията на Ивайло Калушев, неговите примитивни духовни самодейности, педофилията му – сменял е момчетата през пет години, когато станат по-възрастни – и тоталното изтрещяване, което представлява "Петрохан“. коментира Дачков

В една от къщите на неговата секта, наречена "Национална агенция за контрол на защитените територии“, са намерени лубриканти за секс, клизми за анални промивки, апарати за епилация и детски тетрадки, в една от които с детски почерк е записано:

"Светът е едно чудовищно място“.

И накрая само ще добавя, че първата реакция на Стела Димитрова-Майсторова, когато е получила SMS-а от сина си, е била пълното убеждение, че той се е самоубил. После умнокрасивите бесове се завъртяха и политизираха съвсем умишлено историята, като се нахвърлиха върху Борислав Сарафов, за да отклонят вниманието от огромната си съпричастност – ментална, морална, финансова и институционална – към това извращение от духовен порядък и физическо самоунищожение. Отговорността на Стела Димитрова-Майсторова обаче никак не е малка, защото не може през годините да не си е давала сметка за всичко, което синът ѝ прави с момченцата около него. Както не е малка и отговорността на всички майки и родители, които са си оставили децата при този психопат, за да избягат от собствената си отговорност на родители категоричен е Дачков

Институционална и финансова подкрепа

В поста си Явор Дачков припомни, че организацията на Калушев е получавала сериозна институционална подкрепа от министри на ПП-ДБ през годините, както и масирана реклама в определени медии. Кметът на София Васил Терзиев е посещавал мястото 15 пъти и е дарявал стотици хиляди левове. Сред спонсорите е и Саша Безуханова, която също е превеждала големи суми, а нейната дъщеря е направила паричен превод в дните непосредствено около самата трагедия. Според журналиста отговорността на родителите, оставили децата си при Калушев, както и на майката Стела Майсторова, е голяма. Настояването му е новата власт, МВР и прокуратурата да дадат съвместна подробна пресконференция и да разкрият всичко по случая, който Борислав Сарафов правилно определи като "Туин Пийкс“.