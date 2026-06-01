Участието на две от майките на починалите по случая "Петрохан“ – Стела Майсторова и Ралица Асенова, в предаването "Тази неделя“ по bTV стана повод журналистът Явор Дачков да сподели мнение около разследването и да призове институциите за пълна публичност. По думите му двете жени са прочели в ефир чужд текст, написан от известна и авторитетна адвокатка, което го е провокирало да разкаже факти от неофициалните си разговори с разследващите органи.
Фактите от официалното разследване според Дачков
Разследването по случая е установило безспорно чрез многобройни експертизи, следи от барут и лични оръжия, че Ивайло Калушев първо е застрелял Николай Златков между очите, твърди известният журналист. В поста си Дачков заявява, че преди това Калушев е убил с изстрел в главата петнадесетгодишния Сашко, като и че и с двамата той е бил в интимни отношения в миналото. След извършените убийства в кемпера на Околчица, извършителят се е самоубил. Последната тройна експертиза сочи, че трагедията се е разиграла между пет и седем дни преди телата да бъдат намерени – времеви период, който съвпада с намирането на тримата самоубийци от Петрохан, идентифицирани като последователи и близки на Калушев. По този случай работят около 500 души и е изключено факти от него да бъдат скрити, учтонява Дачков.
Политически смени и спрени интервюта
Журналистът разкрива, че в края на февруари е имал уговорка с разследващите за подробно интервю, но след идването на служебното правителство начело с Андрей Гюров от ПП-ДБ и назначаването на друг министър на вътрешните работи - Емил Дечев, ситуацията се е променила. Дечев веднага е заменил тогавашния директор на Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП) Захари Васков, което е принудило разследващите да се откажат от медийни изяви. По-късно подготвеното голямо интервю с прокуратурата също е било отложено, за да не се тълкува като политическа атака преди изборите. След вота изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка, а от държавното обвинение окончателно отказаха коментари в контекста на новите сериозни промени от политическото мнозинство.
Доказателства по случая
Според Явор Дачков случаят е изяснен почти напълно от полицията и прокуратурата, като са събрани нови доказателства, включително дискове с голи снимки.
В една от къщите на неговата секта, наречена "Национална агенция за контрол на защитените територии“, са намерени лубриканти за секс, клизми за анални промивки, апарати за епилация и детски тетрадки, в една от които с детски почерк е записано:
"Светът е едно чудовищно място“.
Институционална и финансова подкрепа
В поста си Явор Дачков припомни, че организацията на Калушев е получавала сериозна институционална подкрепа от министри на ПП-ДБ през годините, както и масирана реклама в определени медии. Кметът на София Васил Терзиев е посещавал мястото 15 пъти и е дарявал стотици хиляди левове. Сред спонсорите е и Саша Безуханова, която също е превеждала големи суми, а нейната дъщеря е направила паричен превод в дните непосредствено около самата трагедия. Според журналиста отговорността на родителите, оставили децата си при Калушев, както и на майката Стела Майсторова, е голяма. Настояването му е новата власт, МВР и прокуратурата да дадат съвместна подробна пресконференция и да разкрият всичко по случая, който Борислав Сарафов правилно определи като "Туин Пийкс“.
