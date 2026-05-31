Майката на открития мъртъв под връх Околчица Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова, прекъсна четиримесечното си мълчание с писмена изповед в предаването "Тази събота и неделя“ по bTV, за да отхвърли версията, че синът ѝ е убиец на двете момчета, намерени в кемпера заедно с него. Тя разкри детайли около полученото последно съобщение от сина си на 1 февруари и изрази категорично съмнение в автентичността му и в официално лансирания от разследването сценарий, информира Plovdiv24.bg.

Случаят "Петрохан-Околчица“ започа на 2 февруари, когато пред хижа "Петрохан“ са открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев, а седмица по-късно, на 8 февруари, в кемпер под връх Околчица са намерени труповете на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев. Преди две седмици министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че по случая има нови факти и обстоятелства, чието съдържание все още остава неясно.

Решението за писмената изповед в ефир

Майката на Ивайло Калушев обясни, че е решила да проговори в навечерието на Деня на детето и на църковния празник Петдесетница, тъй като от четири месеца живее в кошмар.

Просто набирах сили и реших, че е крайно време да проговоря, защото цели четири месеца живеем в някакъв кошмар, сподели Стела Майсторова

Тя отказа предложението на водещите гостуването ѝ да премине под формата на свободен разговор и изрично поиска 7 минути, за да изчете предварително записания си текст, за да може в бъдеще да защити всяка своя дума. Димитрова-Майсторова обясни, че е избрала числото седем заради символиката му в случая – разследващите са определили 7 февруари като дата за смъртта на сина ѝ, в което тя се съмнява, а тялото му е било положеното под номер 7 в гробищния парк.

Мистериозното писмо и нахлуването на полицията

В изповедта си майката отбеляза, че на 1 февруари, в 19:50 часа – шест минути след като изпратила на сина си въпрос дали са успели да се приберат горе в снеговалежа, е получила текстово съобщение от него, разпространено по-късно в медиите без нейно разрешение. В него Ивайло написал:

Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно. Дори частичка пише Ивайло Калушев до майка си си

Майката изрази дълбоко съмнение в автентичността на писмото и предположи, че то може да е било написано под заплаха с допряно оръжие до главата. Същата вечер в дома на семейството нахлули повече от десет униформени полицаи, които претърсили всички помещения и разпитвали съседите, говорейки за "самоубийците от Петрохан“, за трите трупа там и за пожар, като внушавали, че Ивайло е убил Ники и Сашко, а техните тела се очаквало да бъдат открити в опожарения втори етаж. Около полунощ Стела и съпругът ѝ били отведени с патрулна кола в следствения отдел.

Версията за наследството и абсурдът за убийство

Майката разказа, че пет дни преди трагедията е попитала сина си дали да започне да раздава негови записи, касети и дискове на млади хора, на което той категорично отвърнал да ги пази за него. Тя призна, че през последните две-три години синът ѝ е имал проблеми с различни проверки, но нищо повече. Майката определи като пълен абсурд версията, че Ивайло е убиец на Ники и Сашко, и подчерта, че никой от официалните органи не я е уведомил за смъртта му, а е научила за нея единствено от медиите след намирането на кемпера под Околчица на 8 февруари.

Не съм убедена, че писмото е автентично и не знам в каква ситуация е писано. Може и с допряно оръжие до главата. В този час тече точно 2845-ият час от началото на кошмара. Вие, които слушате и гледате това, надявам се никога да не го изпитате. Но се моля поне да го разберете. 2845 часа страх, ужас и абсолютно неприемане на поднесената информация. заяви Стела Димитрова-Майсторова

Тя допълни, че със сина ѝ и втория му баща Николай Майстров са обсъждали наследството на семейните имоти – жилището в София и селската къща, и когато тя го попитала кой ще бъде негов наследник, Ивайло посочил именно момчетата Ники и Сашко. Според нея сценарият, в който синът ѝ убива собствените си избрани наследници, не почива на никаква логика.