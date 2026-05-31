Писателят Веселин Стаменов публикува изключително остър и емоционален коментар по повод неотдавнашната трагедия в благоевградския квартал "Струмско“, при която младо момиче - Ивана на 16 години, загина след падане от петия етаж по време на тийнейджърски наркокупон. Повод за реакцията му стана решението на един от присъствалите пълнолетни младежи – абитуриента Методи, да отиде на абитуриентския си бал броени дни след фаталния инцидент.

Червеният килим след фаталната нощ

На фаталното събиране е присъствал и абитуриентът Методи, който по официални признания на собствената си майка е направил грешния избор да постави под езика си картонче с наркотичното вещество ЛСД (LSD). Вследствие на силното опиянение младежът не помнел абсолютно нищо от нощта, тъй като дрогата буквално изтрила паметта му. Само няколко дни след като младата Ивана издъхва на плочките пред блока, Методи облича официалния си костюм и преминава по червения килим на своя бал, като решението е оправдано от личния му психолог като мярка младежът да се "съхрани психически“.

Спорът за зрелостта на 18-годишните

Майката на Методи публикува дълга и емоционална изповед в социалните мрежи, в която посипва главата си с пепел, но същевременно отправя тежки обвинения към медиите и обществото. В позицията ѝ обаче се съдържа твърдението, че нейният син все още е просто дете и фактът, че наскоро е навършил 18 години, изобщо не го прави зрял човек. Писателят Веселин Стаменов категорично се противопоставя на това разбиране, като прави паралел със собственото си минало:

Изкарвах си парите, блъсках се в ръбовете на живота и си плащах сметката за всяка грешка. А на 18 години бях в казармата. Войник в град Лом. Механик-водач на МТЛБ. Знаете ли какво е това? Това са тонове студено желязо и вериги. На 18 години аз държах лостовете на тази бойна машина. Отговарях за техниката, отговарях за своя живот, отговарях и за живота на момчетата до мен. Нямах лукса да подсмърчам и да обяснявам на някого, че още не съм много зрял. Нямах право да вдигна рамене и да кажа не помня. Бях мъж на 18 години, с всички тежки задължения на този факт. заявява Веселин Стаменов

Историческият контекст и съвременната реалност

Стаменов припомня, че българската и световната история са изпълнени с примери за 18-годишни мъже, поели огромна историческа отговорност. На тази възраст Васил Левски е бил напълно готов да хвърли расото и да се присъедини към легията, момчетата на Дойран са отбранявали родината си в окопите под шрапнелите без помощта на лични психолози, а Александър Македонски вече е командвал конницата в битката при Херонея. Писателят изразява възмущение от факта, че днешните младежи по закон имат право да гласуват, да управляват автомобили, да носят оръжие и да създават семейства, но при първата необходимост да застанат зад постъпките си, разчитат на родителска защита във фейсбук.

Възпитателната катастрофа като национален проблем

Според автора именно в безкритичното използване на думата "дете“ спрямо пълнолетни граждани се крие голяма част от съвременната национална трагедия: