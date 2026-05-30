Седмица след трагичния инцидент в Благоевград, при който загина 16-годишната Ивана, майката на едно от момчетата, присъствали на фаталното събиране – Методи Симеонов, публикува емоционална позиция във Facebook. В нея тя поема морална отговорност за случилото се, отправя съболезнования към близките на загиналото момиче и защитава сина си от обществените обвинения.

"Нямам сили, съсипана съм, но реших и аз да пиша тук. Виждам как дни наред се изливат реки от помии срещу детето ми и моето семейство“, започва публикацията си тя.

По думите ѝ единствените виновни за случилото се са родителите.

"Обвинявам само себе си и съпруга си. Двамата сме виновни, че не сме забелязали промяната, че сме се доверили прекалено на сина си. Да, той е направил грешен избор, но вината за този негов избор е наша“, пише майката.

Тя отправя своите искрени съболезнования към семейството и близките на Ивана и подчертава, че трагедията не е трябвало да се случва.

В обръщение към родителите на загиналото момиче жената припомня, че Ивана и Методи са били близки приятели и са работили заедно по общ проект.

Майката категорично отхвърля обвиненията, че семейството се укрива след трагедията.

Не се крием. Изчакваме да изживеете мъката си, изчакваме да намалее и нашата болка. При такава голяма болка думите не трябва да бързат. Децата ни бяха приятели. Умни и интелигентни деца. Но не са безгрешни. Подлъгали са се, но ние сме виновни“, посочва тя заявява Ралица Симеонова

В публикацията се коментира и поведението на Методи в нощта на инцидента. Според майка му той е признал пред разследващите, че е употребил LSD и е съдействал на полицията с всичко, което знае за случилото се.

Жената изразява тревога от обществената реакция и натиска върху сина ѝ в социалните мрежи.

Обвинявате го, че е жив. Изливате цялата тази лавина от помия срещу него. Но той още е дете. Това, че е навършил 18 години, не го прави много зрял. Методи е разказал всичко в полицията. Няма как да разкаже нещо, което не е видял допълва Ралица Симеонова своята позиция

По думите ѝ семейството полага усилия да запази психичното здраве на момчето след трагедията. Тя коментира и критиките, че Методи е присъствал на абитуриентския си бал само дни след инцидента.

Борим се въпреки всичко, редуваме се да не го оставяме сам, за да не пропадне съвсем и да няма още една трагедия.Не искаше да ходи на бала. Аз му казах да мине по червения килим. Психологът го съветва да излиза и да се среща с хора, за да се съхрани споделя още Ралица Симеонова

В края на обръщението си майката отправя призив към обществото да не избързва с присъдите и да остави институциите да приключат разследването.

"Оставете съда и прокуратурата да си свършат работата. Ако има виновен, да си понесе наказанието“, заявява тя.

Тя завършва публикацията с нови съболезнования към семейството на Ивана и с покана за разговор, когато близките на момичето са готови за това.

"Когато сте готови да разговаряте, със съпруга ми сме насреща, но не в социалните мрежи. Методи също е готов да събере сили, за да ви разкаже какво е видял“, пише майката.

"Искрени съболезнования на семейството на Ивана. Почивай в мир, Ивана!“