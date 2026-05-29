Апелативният съд във Велико Търново потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за подсъдимия Георги Александров, обвинен за тежката катастрофа край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна момиче. Определението на магистратите е окончателно, не подлежи на обжалване и оставя без уважение искането на защитата за по-лека мярка. Новината за съдебното решение бе споделена емоционално в социалните мрежи от бащата на загиналото момиче, Николай Попов, който изрази благодарност за справедливостта, въпреки липсата на предварително известяване за заседанието, информира Plovdiv24.bg.

Мотивите на съда

Въззивният съдебен състав представи детайлни мотиви за решението си, обосновани с високата обществена опасност на деянието и богатото криминално минало на подсъдимия на пътя.

Реален риск от укриване

Съдът констатира, че обоснованото предположение за съпричастност на Александров към инцидента не е разколебано от събраните доказателства. Тъй като той е предаден на съд за тежко умишлено престъпление, законът предвижда висока наказателна санкция. Според магистратите именно тежестта на евентуалната присъда би могла да бъде водещ мотив подсъдимият да се укрие от наказателно преследване.

Опасност от извършване на друго престъпление

Рискът Александров да извърши ново правонарушение се извлича както от характера на самото престъпно деяние, така и от профила на подсъдимия като водач. Данните по делото показват системно неспазване на правилата:

множество административни наказания за превишена скорост и две влезли в сила присъди в миналото за шофиране на превозно средство с вече отнета шофьорска книжка.

Задържането е в рамките на разумния срок

Апелативният съд отхвърли доводите на защитата, че престоят на обвиняемия в ареста е прекомерно дълъг. Процесът се развива с необходимата бързина, сроковете са съобразени с процесуалните норми и към момента мярката "задържане под стража" остава единствената адекватна алтернатива.

Реакцията на почернения баща Николай Попов

Бащата на Сияна, Николай Попов, който води активна обществена битка за реформи в съдебната система и по-строг контрол по пътищата, коментира решението в социалната мрежа:

Без никой да ни уведоми, днес АС Велико Търново е разгледал марката за неотклонение на Георги Александров, който ни отне Сияна. Благодаря за справедливото решение, коментира Попов.

Той обърна специално внимание на съдебните мотиви, които потвърждават профила на шофьора като системен нарушител и рецидивист на пътя.

Случаят "Сияна" продължава да бъде в центъра на общественото внимание, като символ на борбата срещу зачестилата война по пътищата в България.

Делото продължава по същество.