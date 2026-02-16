ЗАРЕЖДАНЕ...
|Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
Вещото лице, изготвило авто-техническата експертиза - проф. Станимир Карапетков, си направи самоотвод и съдът прие оттеглянето му, което на практика означава забавяне на делото по същество с поне два месеца и изготвяне на нова експертиза, пише bTV.
Проф. Станимир Карапетков застана за първи път пред съда и каза, че се подписва под всяка своя дума в изготвената експертиза, но поиска да се оттегли заради обвинения в манипулации в полза на подсъдимия шофьор.
"Ако аз съм манипулатор, защо тези дела се дават на мене и нямам дело, което да е върнато без присъда, Семерджиев, Милен Цветков, Ферарио Спасов, Ани и Явор, полицаите в Бургас, автобуса на "Струма“, каза Карапетков.
Стигна се и до словесни престрелки между бащата на Сияна, конституиран като частен обвинител, и автоексперта.
"Разберете, тези дела наистина са много фини и той наистина е добър експерт и точно затова ги манипулира“, коментира Николай Попов, баща на загиналата Сияна.
Днес и утре проф. Станимир Карапетков ще защити професионално своите тези на процеса за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна
Стана ясно, че 12 снимки от допълнителния оглед на местопроизшествието не са приобщени към делото. Карапетков отхвърли обвиненията, че отговорността е негова. В негова подкрепа се обявиха десетки вещи лица от страната. Междувременно стана ясно, че утре адвокатите на подсъдимия ще поискат от съда да бъде променена мярката му задържане под стража в по-лека.
"Мотивите са, че прекалено дълго продължава задържането, за което ние считаме, че няма законови основания“, посочи Явор Нотев, адвокат на подсъдимия.
Делото ще продължи по същество през април, когато трябва да бъде представена в съда новата комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза.
