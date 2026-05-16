Борбата с икономическата престъпност, наркоразпространението, контрабандата и пътната безопасност се очертават като основни приоритети в работата на Министерството на вътрешните работи. Вместо досегашното отчитане на брой съставени актове и фишове, МВР въвежда изцяло нов критерий за оценка на областните директори – реалният брой на загиналите и ранените на съответната територия. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в "Събуди се" по Nova, информира Plovdiv24.bg.

Новата стратегия предвижда полицаите и камерите да бъдат извадени от скритите места по пътищата, като фокусът се измести изцяло върху превенцията, а не върху механичното събиране на глоби. Министърът подчерта, че няма да предприема необосновани смени на ръководни кадри в областните дирекции, а задачите пред тях ще бъдат поставени на предстоящи съвещания.

Нов доклад за случая "Петрохан-Околчица"

По случая "Петрохан-Околчица" непрекъснато постъпват нови данни и разследването продължава. Вътрешният министър бе категоричен, че няма да допусне политизиране на темата, която обществото е "дъвкало" достатъчно дълго. В началото на следващата седмица се очаква пълен доклад от директора на Главна дирекция "Национална полиция", за да се стигне до чистите факти без политическа окраска.

Милионите за охрана и казусът с полетите до Дубай

Тепърва предстои да стане ясно какви суми са похарчени през годините за охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и дали тези разходи са били наложителни. Иван Демерджиев изрази мнение, че създаването на специална парламентарна комисия по този казус е било излишно и неефективно. Според него работещите институции са истинската гаранция за законност, а парламентът трябва само да задава законовата рамка.

Функциите по охрана трябва да бъдат ясно разпределени между полицията и НСО, като службата за охрана поеме депутатите в рамките на своя кадрови ресурс. Жандармерията също има готовност да се включи при наличие на конкретни основания. По отношение на полетите със самолет на Делян Пеевски се извършва проверка за възможни дестинации до Турция и Дубай, като за сглобяване на информацията и изясняване на начина на плащане ще бъде потърсено съдействие от чужди служби.

Политически обвързаности и реформи в ДАНС

По повод отстраняването на заместник-председателя на ДАНС Деньо Денев, вътрешният министър го определи като изключително тежко обвързан политически. За новия ръководител на агенцията Станчо Станев министърът отбеляза, че е рано да се прави оценка на назначението, но изрази надежда, че структурата ще бъде укрепена успешно. Демерджиев потвърди също, че има отлично сработване в екипа си с Георги Кандев.

Заплати, кадрови промени и засилен контрол

Настоящата схема за увеличаване на заплатите в МВР няма да се променя в рамките на този бюджет, но политиките ще бъдат преразгледани при подготовката на следващия. Реформата ще се насочи към подмладяване на състава, по-добра подготовка и осигуряване на повече патрулиращи полицаи на улицата. Сред другите належащи мерки министърът посочи нуждата от засилен контрол върху оръжията.

Всички граждани трябва да бъдат равни пред закона, коментира Демерджиев по казуса с Ивайло Мирчев, където полицията вече е предприела нужните мерки и е предала случая на прокуратурата. По отношение на столичните гробищни паркове предстои разпореждането на мащабна проверка, като съвместната работа и обсъжданите теми със Столична община остават интензивни.