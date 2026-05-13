Министерският съвет разпредели официално ресорите на вицепремиерите без портфейл Иво Христов и Атанас Пеканов чрез промени в устройствения си правилник. Решението, прието със специално постановление, дефинира отговорностите на двамата държавници, които не оглавяват конкретни министерства.

Правителството е заложило на комбинация от стратегическа координация и приемственост в управлението на ресурсите, информира Plovdiv24.bg.

Иво Христов получава значително разширени правомощия спрямо първоначалните очаквания. Макар в предварителни публични изяви той да свързваше ролята си със секторите култура, спорт и туризъм, окончателният му ресор е формулиран като "стратегическо развитие и координация на политики". Тази дефиниция му осигурява широк обхват от отговорности, които надхвърлят конкретните браншови министерства.

От своя страна Атанас Пеканов поема управлението на европейските фондове – сфера, в която той притежава натрупан опит от предходни управления. До момента Пеканов е заемал поста вицепремиер по управление на европейските средства в общо четири служебни кабинета – два под ръководството на Стефан Янев и два при Гълъб Донев.