Сериозно напрежение между правителството и големите търговски вериги избухна след срещата на премиера Румен Радев с бизнеса, синдикатите и регулаторите по темата за овладяване на цените. На закритата й част министър-председателят е заявил, че държавата разполага с механизми да остави на пазара само български вериги, ако чуждите не спазват българското законодателство, реплика, аплодирана от всички останали участници, разкри пред репортера ни Вилислава Ветренска председателят на Сдружение за достъпна и качествена храна д-р Андрей Велчев.

По думите на Велчев, в залата буквално е било заявено, че "ако чуждите търговски вериги не спазват българските закони, държавата разполага с механизми на пазара да останат само български вериги, които ги спазват". Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов е получил пряко предупреждение, че веригите "могат да бъдат освободени от България".

Часове по-късно Вълканов застана пред наш репортер с твърд отговор:

"Ако новата власт смята да дели бизнеса на "свои" и на "чужди", то нека да има доблестта да излезе и да го заяви публично."

По думите му, на самата среща е бил постигнат консенсус по съвсем различен въпрос, че предложените законодателни промени са толкова проблематични, че се налага удължаване на срока за подаване на предложения с една седмица. "Тези предложения ще бъдат разгледани на Тристранен съвет в понеделник", уточни Вълканов.

Той посочи и втора точка, по която участниците са се обединили: Ако се правят проверки в сектора и се търси изсветляване, то трябва да се търси и по отношение на земеделските производители, тези, които са неизрядни данъкоплатци, които правят внос със занижени цени на чужда стока и я представят като българска. категоричен бе Вълканов

В защита на сектора Вълканов изнесе пред медията ни обобщение на това, което е представил и пред премиера:

По време на срещата ние изнесохме публично проверима информация както за брутните маржове в търговията на дребно, за работните места, инвестициите, ръстът на заплатите, всичко, което е направено в сектора през последните години, в това число и по отношение на българските производители, така и предложихме своята подкрепа за тях така, както сме го правили винаги досега, с ноу-хау, със стандарти за качество, с директни инвестиции в производството. бе категоричен Вълканов

Той обясни още, че всяка стотинка и всеки цент, който е изваден от търговските вериги през последните години, е бил реинвестиран в България, в отварянето на нови логистични бази, във фотоволтаични системи, в ИТ системи. Модерната търговия е едно нещо, без което не може в икономиката. завърши Вълканов

Скандалът се развива на фона на остра регионална диспропорция в цените на храните. По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ) за първата седмица на май, Пловдив е сред петте най-скъпи области в страната, потребителската кошница от осем основни продукта тук достига 38,26 евро, при едва 20,38 евро в Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас. Точно върху тази пропаст премиерът гради аргументацията си за по-твърд натиск над веригите.

Оптравихме официално запитване до пресцентъра на "Прогресивна България" и до Министерски съвет за изявленията от закритата част на срещата. Към момента на публикацията отговор няма.