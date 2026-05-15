Бившият вицепремиер Лидия Шулева и бившият земеделски министър Мирослав Найденов анализираха текущите мерки за овладяване на инфлацията, като подчертаха нуждата от внимателна държавна намеса и подкрепа за местното производство. Те изразиха мнение, че фокусът трябва да се измести от административен контрол към решаване на структурните икономически проблеми.

Според бившите министри опитите за налагане на тавани върху цените исторически са доказали своята неефективност.

Мнението на експертите

Лидия Шулева направи исторически паралел с III век, когато император Диоклециан въвежда едикт за максималните цени, довел до дефицит и появата на черен пазар. Пред bTV тя посочи и по-съвременни примери за неуспешен административен контрол, включително замразяването на цени и заплати в САЩ при президента Никсън и скорошните мерки в Унгария. Шулева подчерта, че подобни действия често водят до отрицателни резултати и дори могат да ускорят инфлацията, тъй като производителите и търговците са склонни да повишават цените превантивно.

От своя страна Мирослав Найденов акцентира върху критичното състояние на българското производство като основен двигател на високите цени. Той заяви, че липсата на родни продукти в сектори като животновъдство, плодове и зеленчуци води до дефицити и поскъпване. Найденов разкритикува разпределението на субсидиите по Общата селскостопанска политика, което според него облагодетелства големите сектори за сметка на малките производители.

Надценките в големите вериги

Темата за надценките в големите търговски вериги също предизвика дискусия. Мирослав Найденов настоя за спешен диалог с веригите, като посочи случаи на надценки от 70–80% за български стоки при минимални такива за европейски аналози. Той постави под въпрос и дългата верига от посредници и спекуланти между изкупната и крайната цена на пазара.

Лидия Шулева защити ролята на големите вериги, като обясни, че чрез своите логистични центрове те всъщност скъсяват пътя на доставките и елиминират посредниците. Тя отбеляза, че делът на търговските вериги в България е около 60%, което е значително по-малко в сравнение с близо 90% в много западноевропейски държави.