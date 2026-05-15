Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви пред медиите, че не предвижда незабавни кадрови промени в областните дирекции на полицията, преди да се запознае детайлно с резултатите от тяхната дейност. Той подчерта, че бъдещите действия на новата власт ще бъдат базирани на обективен анализ и изпълнение на поставените задачи.

Планът на Демерджиев предвижда лични посещения във всяка областна дирекция заедно с висшето ръководство на министерството. По време на тези визити ще бъдат анализирани постигнатите до момента показатели и ще се поставят нови конкретни цели. Реакция от страна на министерството, под формата на кадрови рокади или други мерки, ще последва едва след като стане ясно как се изпълняват тези нови разпореждания.

Министърът уточни, че този подход ще бъде водещ, освен ако не се наложи смяна на даден ръководител по други спешни причини, извън текущите професионални резултати.