Министерството на образованието и науката въвежда административни облекчения за предстоящите държавни зрелостни изпити, като премахва традиционните малки пликчета за лични данни и позволява представянето на служебни бележки в електронен вид. Промените, които влизат в сила за първата матура на 20 май, целят да намалят стреса сред 53 652 зрелостници и да ускорят процеса по оценяване.

Данните бяха представени броени дни преди началото на кампанията, в която са ангажирани над 23 716 квестори в 783 училища в страната.

Важните промени

Според новата процедура абитуриентите ще изписват имената и номерата си директно върху първия лист на изпитната работа. Анонимността се гарантира чрез софтуерна настройка на скенерите, които автоматично ще заличават личните данни при цифровизацията на работата. Връзката между изпитния лист и автора му ще се осъществява чрез баркод. Министърът на образованието проф. Георги Вълчев призова учениците и техните семейства за спокойствие, подчертавайки, че системата вече е тествана успешно при изпитите в 4-и и 10-и клас.

Зрелостниците вече няма да са длъжни да носят хартиена служебна бележка за разпределение по зали, тъй като документът може да бъде показан директно от екрана на смартфон. Въпреки дигитализацията, ползването на мобилни телефони по време на самия изпит остава строго забранено и е основание за отстраняване. Задължително е носенето на документ за самоличност и използването на черна химикалка.

Графикът на матурите предвижда:

- 20 май: Задължителен изпит по български език и литература.

- 22 май: Втори задължителен изпит по профилиращ предмет или професионална квалификация.

- 8.30 ч.: Начало на изпитния ден, като зрелостниците трябва да са в училищата 30 минути по-рано.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни 2026 г. и ще бъдат окончателни. Остава възможността за повторно явяване за по-висока оценка в рамките на една година, но тя служи само за кандидатстване във висше училище и не променя успеха в дипломата за средно образование.