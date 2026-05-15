Циклон и свързания с него студен атмосферен фронт ще определят динамичното време у нас на 16 и 17 май, но първо за утре.

Прогнозите са съботата да започне със сухо време, а в следобедните и вечерните часове отново да стане доста експлозивно – от югозапад на североизток ще се образуват големи системи от бури, по които се очакват силни пориви на вятъра, градушки, а също и локални наводнения.

Рискът е най-голям за Западна и Централна България, където са възможни и над 50 л/кв.м. на места по процесите, съобщиха от Меteo Bulgaria.

Прогнозата на НИМХ

Днес след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Над източната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°.

Прогноза за България за 16.05.2026

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. През деня ще се понижава.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над Югозападна България, но без валежи. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 21°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.