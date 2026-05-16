Общо 859 килограма биологични храни от склад в София ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради манипулиране на срокове на годност, липса на проследимост и неправомерно съхранение. Инспекцията в района е задействана след международен сигнал за опасна съставка, което е довело до разкриването на мащабни нарушения в базата на фирмата дистрибутор, съобщиха от Агенцията.

Сигнал за опасна съставка разплете схемата

Инспекцията в склада, разположен в столичния район "Сердика“, е предприета след получена официална информация чрез европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF). Сигналът е касаел наличието на необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар. При проверката в обекта инспекторите са установили, че регистрацията на фирмата дистрибутор по Закона за храните е била заличена, но въпреки това тя е продължавала да извършва търговска дейност чрез свързано дружество с валидна регистрация.

Манипулация на етикетите с ацетон и четки

Най-тежкото нарушение, констатирано от проверяващите органи, е умишленото подправяне на сроковете на годност. При проверка на био хлорела на прах е отчетено разминаване между оригиналния срок, изтичащ през януари 2026 година, и нов етикет, удължаващ годността до април 2027 година. Същата незаконна практика е засечена и при партиди с био кокосов крем. Инспекторите са установили, че на места старите срокове са били механично заличавани с помощта на ацетон, четки и кърпи, след което върху опаковките са лепени изцяло нови маркировки.

Пълна липса на проследимост и смесване на продукти

В склада са открити био храни с изтекъл срок на годност, които са съхранявани директно до годните стоки, без да бъдат обозначени като негодни. Екипите на БАБХ са се натъкнали и на стоки без етикети и идентификация, което прави напълно невъзможно проследяването на техния произход. В част от случаите етикети са били поставени единствено върху транспортните кашони, докато индивидуалните опаковки вътре са били без задължителната маркировка. В разрез с нормативните изисквания, биологичните и конвенционалните храни в обекта са били подредени и съхранявани напълно общо.

Административни санкции и засилен контрол

На фирмата, наемател на проверения склад, вече е съставен акт за административно нарушение, като дружеството ще бъде подложено на постоянен засилен официален контрол. За целия случай и констатациите от проверката ще бъде официално уведомен и съответният орган за сертификация на биологични продукти. От БАБХ подчертават, че осъществяват постоянен надзор върху пазара на биологични храни с цел да гарантират тяхната пълна безопасност и автентичност за потребителите.