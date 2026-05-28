Внезапно влошаване на времето и силна градушка предизвикаха две последователни пътни произшествия в рамките на броени минути на автомагистрала "Тракия" този следобед в района на Нова Загора. Един човек е пострадал.

Двете пътни произшествия са регистрирани в рамките на едва десет минути в района на 257-ия километър от аутобана. Сигналите за инцидентите са подадени съответно в 13.30 и 13.40 часа. Сред пострадалите коли има и такава с пловдивска регистрация.

Един човек е пострадал леко и е откаран незабавно за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Сливен. Няма опасност за живота на пострадалия.

Според полицията, основната причина за възникването на инцидентите е рязко намалената видимост, породена от внезапно и драстично влошаване на метеорологичната обстановка и последвалата силна градушка.