Братът на зам.-председателя на парламента Рая Назарян – Кристиан е в ареста с постоянна мярка "задържане под стража“. Тя е наложена на 24 май от Окръжен съд-Варна, но подлежи на обжалване. Това съобщи за "Евроком" говорителят на окръжната прокуратура в морската ни столица Ивана Милева.

На Кристиан е повдигнато обвинение за държане на три вида наркотици, както и за разпространение на един от тях, допълниха от ведомството. По неофициална информация става дума за марихуана, фентанил и хероин. Първа за ареста съобщи журналистката Соня Колтуклиева, като се позова ни лична комуникация с шефа на МВР Иван Демерджиев.

Според него братът на Назарян е разпространявал хероин. Има данни обаче, че всъщност мъжът е наркозависим, а не е дилър. Информацията за тази полицейска акция, проведена на 21 май, е изключително оскъдна. Твърди се, че Рая Назарян не поддържа връзки с брат си.