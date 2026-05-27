Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържаха седем наркодилъри при специализирана акция в столичния квартал "Дружба“. В хода на мащабната операция, при която се провеждат претърсвания, полицаите разбиха две депа за съхранение на наркотични вещества и неутрализираха престъпна група.

Разбиване на тайните депа в квартала

По време на оперативните действия служителите на ГДБОП са локализирали и открили две депа, използвани от престъпната мрежа. Едното от местата за укриване на забранените субстанции е било обособено в апартамент, а другото е намирало в гаражни помещения. При обиските в двете депа са намерени големи количества от няколко вида наркотични вещества.

Действие в престъпна група и стари прояви

Задържаните лица са по-известни в криминалните среди с престъпния си прякор "Дилърите на "Дружба“. Според данните на правоохранителните органи мъжете са действали съвместно в организирана група, като са разпространявали дрогата както на територията на едноименния квартал "Дружба“, така и в съседните на него райони. Част от арестуваните членове на групата вече са познати на полицията и имат криминални прояви за същите престъпления, свързани с наркотици. На мястото на операцията продължават процесуално-следствени действия.