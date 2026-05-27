Момиченце на година и четири месеца оцеля по чудо без наранявания, след като сухо дърво се стовари непосредствено до детска въртележка в централния парк на Чирпан. Инцидентът е станал по време на игра, а силен шум и разлетели се стършели са предизвикали огромен стрес у детето и неговата майка.

От общината в Чирпан започват незабавна инспекция на всички дървета в централната градска част, за да се гарантира сигурността на гражданите.

Ужасът на майката и нападението от стършели

Майката на момиченцето Йоана Загорова сподели в ефира на "Здравей, България", че дървото е паднало буквално от нищото, докато дъщеря ѝ е играела в средата на люлката. По думите ѝ е било истински късмет, че на мястото не е имало други деца, тъй като обикновено около люлката е пълно с малчугани. Майката допълни, че при сриването на дървото от него са се разлетели стършели, тъй като в ствола му е имало хралупа с гнездо на опасните насекоми.

Позицията на общината и планираните мерки

Заместник-кметът на Чирпан Светла Дончева обясни, че по въпросното дърво е работено и то е било профилактирано последно точно преди монтирането на люлката, която е с редовно издадено разрешение за поставяне. По думите ѝ дървото е било предвидено за премахване, както и за окастряне и почистване чрез санитарна сеч на всички сухи клони. Дончева изрази съжаление за случилото се и заяви, че от общината изцяло съпреживяват шока на майката.

Тя уточни, че през тази пролет, поради по-хладното време, до последно е имало дървета без разлистване, заради което еколозите са изчаквали с преценката за почистване. Местната власт традиционно започва санитарната сеч от централните паркове и се грижи за тяхната безопасност. От общината поеха ангажимент още в рамките на деня да обезопасят местата и да извършат обходи с експертни фирми за справяне с летящите насекоми и стършелите.