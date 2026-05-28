Мъж загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник.

По данни на други служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато се опитвал да избяга от пламъците.

Изгорели са три стаи от хотела. От Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас съобщават, че сигналът е подаден около 16:52 часа - първоначално за горяща стая в хотела. На място са изпратени три противопожарни екипа. Всички гости и служители на хотела са били евакуирани.

Работата на екипите по гасенето на огъня продължава и в момента. Районът е отцепен. Служители на хотела раздават вода на гостите на хотела.