За сериозен инцидент с жена на мотор съобщиха шофьори в социалната мрежа Фейсбук.

"При изхода от Устово! Мотористка се е закачила с чанта в задната гума.

Пазете се, колеги! Имаше признаци за живот", обясни очевидец на инцидента, който е станал в източния квартал на Смолян.

Хората уточняват, че след обаждане на телефон 112 линейката е дошла след около 20-ина минути. Тепърва ще се установява какво е състоянието на жената. Униформени ще се опитат да разберат каква е причината за възникването на пътнотранспортното произшествие.

Шофирайте внимателно!