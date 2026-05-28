Един човек загуби живота си, а над 120 души бяха спешно евакуирани при голям пожар в хотел в Слънчев бряг.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха, че стихията вече е напълно овладяна и огънят е загасен.

Сигналът за горяща стая е получен днес около 17,00 часа. На него са се отзовали три противопожарни екипа. На мястото на инцидента веднага са изпратени полицейски патрули и екип на Спешна помощ.

По непотвърдена информация, огънят е започнал от техническо помещение, в което се намира климатична инсталация.

Сега Plovdiv24.bg показва и видео, заснето от друга част на курортния комплекс.