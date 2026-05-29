Полицията в Бургас излезе с подробности за трагедията, разтърсила Слънчев бряг вчера, при която служител на фирма почина при пожар в хотел "Зенит".

За съжаление, оказва се, че инцидентът е взел още една жертва, съобщиха за Plovdiv24.bg от ОДМВР в морския град.

Малко преди 22:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че 64-годишен украинец, работещ като служител по поддръжката в хотела, който по време на пожара се намирал в близост до обслужваното произшествие, му прилошало и е откаран е с екип на "Спешна помощ", като по-късно починал.

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е собразувано досъдебно производство.

Припомняме, че сигналът за инцидента е получен вчера около 17:00 ч. Три противопожарни екипа са гасили пожара в хотел "Зенит" в курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николаев.

От МВР уточняват още, че вчера служителите на фирмата са били четирима, но другите трима са успели да се измъкнат от ада, разразил се в хотел "Зенит".

Материалните щети по обекта и инвентара, помещаващ се в сервизните помещения, са в процес на изясняване.