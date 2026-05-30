Бащата на Васил Михайлов отрече да е знаел къде се укрива синът му

Седмица след задържането на Васил Михайлов, станал известен като "прокурорския син“, баща му Бисер Михайлов даде обширно интервю по случая пред Нова телевизия. Пернишкият прокурор категорично отхвърли обвиненията, че е съдействал на сина си по време на близо едногодишното му укриване от органите на реда.

По думите му той не е разполагал с информация за местонахождението на Васил Михайлов през 11-те месеца, в които младият мъж е бил издирван. Бащата посочи още, че не е запознат с подробностите около акцията на ГДБОП по задържането му, но разкри, че при срещата след ареста едва е разпознал сина си заради значително променения му външен вид.

Преди година Бисер Михайлов публично призова Васил да се предаде доброволно на властите, но това не се случи. Въпреки тежката ситуация прокурорът заяви, че като родител не би съдействал за залавянето на сина си. Той подчерта, че българското законодателство предвижда изключение от наказателна отговорност за родители, които не съобщят за укриващо се свое дете.

Михайлов призна, че отношенията между него и сина му са силно влошени. Според него е възможно различни хора от близкото обкръжение на Васил да са му помагали по време на укриването, но самият той не знае кои са тези лица. Прокурорът отбеляза, че не познава достатъчно приятелите и контактите на сина си и оставя разследващите органи да установят кой е оказвал подкрепа на издирвания мъж.

По отношение на информацията за отправени заплахи към високопоставен служител на ГДБОП в пернишко село, Бисер Михайлов заяви, че според сведенията, с които разполага, синът му все още не е бил на мястото по време на инцидента. Той обаче подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени от компетентните институции след приключване на проверките.

Въпреки напрежението между двамата, бащата не изключва възможността да посети Васил Михайлов в ареста, ако той пожелае среща. Според него, независимо от случилото се, връзката между родител и дете остава важна.

Прокурорът коментира и възможността срещу него самия да бъде образувана проверка във връзка със случая. Той заяви, че е готов да защитава позицията си и подчерта, че над три десетилетия работи в съдебната система.

В края на интервюто Бисер Михайлов изрази надежда, че синът му все пак може да промени живота си. Според него всеки човек носи отговорност за собствените си решения и трябва сам да понесе последствията от тях, но същевременно има шанс да поеме по различен път в бъдеще.