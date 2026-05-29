Кметът на варненската община Аврен Емануил Манолов обяви, че ще бъде съборено бунгало, построено върху стар военен бункер над плажа в курорта "Камчия".

Вчера той обяви, че се в общината са се самосезирали по сигнал в социалните мрежи за незаконното строителство на сглобяемата постройка.

На публикувана от него снимка се вижда, че от бунгалото е изградена и стълба през обраслия баир под бункера, която води до пясъчните дюни отдолу. На други снимки от мястото се вижда, че непосредствено до бункера има още една, двуетажна сграда, чийто статут не е коментиран в публикацията на кмета.

"Колегите извършиха незабавна проверка на място и издадоха предписание на собствениците в 14-дневен срок бунгалото да бъде съборено", съобщи Манолов във фейсбук.

Кметът увери, че ако собственикът не предприеме указаните мерки в определения срок, постройката ще бъде премахната принудително с техника на общината.