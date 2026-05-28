Софи Маринова разтърси последователите си в социалните мрежи с трогателни думи, отправени към майка си. Певицата изплака болката от загубата на на жената, която й дала живот, като припомни вълнуващи кадри от юбилейния си концерт, на който присъстваше и майка й.

Именно от сцената на Арена 8888 Софи Маринова се обръща към майка си с прочувствени думи, с които споделя пред препълнената зала колко е важна тя за нея.

"Не поглеждах към теб, защото ще се притесня. Винаги ми намираш мана на пеенето. Искам да ти кажа, че много те обичам и че много се радвам, че си на моя юбилей“, развълнувано се обръща към попфолк звездата към своята майка.

Софи получава и букет от майка си, която присъства в залата в инвалидна количка, но заредена с много настроение, показвайки цялата си обич към своята гласовите дъщеря.

Певицата не крие от публиката, че майка й ходи на диализа и е в болница през няколко дни, но се държи и обяснява:

Защото на 2-3 дни ходи в болницата на диализа. Ама сега 7-10 дни се държи. Даже се е начервила, вижте колко е хубава, приличам на нея, категорична е Софи Маринова.

С днешна дата признателната дъщеря се обръща към вече покойната си майка с думите: "Завинаги ще си в сърцето ми, мамо. Липсваш ми повече, отколкото думите могат да кажат.“

Почитателите на Софи Маринова и нейни колеги не спират да изразяват своето съчувствие и подкрепа в този тежък момент от живота й, пишат от Сигналбг.