Популярният български травъл блогър Петър Китарата, познат в социалните мрежи като Peter Guitar Travels - Пешо Китарата, сподели любопитно кулинарно предизвикателство от пътуването си в Япония. В разрез с митовете, че Страната на изгряващото слънце е непосилно скъпа дестинация за хапване, той доказва, че с бюджет от едва 10 евро (около 20 лева) човек може буквално да преяде.

Дестинацията е популярна японска верига за италианска кухня, наречена Saizeriya, която има локации във всеки голям град в страната.

Това е верига ресторанти с италиански привкус, които предлагат супер евтина и мега вкусна храна. Най-често там се хранят ученици и местни възрастни хора. Бях единственият чужденец вътре разказва влогърът Пешо в социалните мрежи

Блогърът решава да си направи предизвикателство и да провери колко храна може да купи със скромната сума. Крайната сметка на касата възлиза на 1830 японски йени, което се равнява на точно 9,80 евро.

Срещу тази сума на масата му пристигат:

Мини салата "Капрезе“ – с пресни домати, моцарела и зехтин;

Гъста лучена супа – поднесена по италианска рецепта с потопено в нея хлебче със сирене;

4 броя печени пилешки крилца;

Гъбена пица – гарнирана със зеленчуци, царевица, лук и моцарела;

Голяма наливна бира.

Пешо Китарата споделя детайли от дегустацията, като започва с традиционната за веригата лучена супа.

Доста е гъста, вътре има бутнато хлебче със сирене, точно както пише в менюто. Много е вкусна, но комбинацията от гореща супа и ледена бира е истинско предизвикателство шегува се Пешо Китарата

Следват пицата, която се отличава със специален сос, и свежата салата. Към края на обяда блогърът признава, че количеството е огромно за сам човек:

"Буквално стомахът ми се пръска вече! Това е тотално преяждане. Много хора не вярват, че храната в Япония може да бъде толкова евтина и едновременно с това супер вкусна.“

Освен евтините ресторанти, истинският шок за родните стандарти идва от японските супермаркети, които нямат нищо общо с европейските.

Супермаркетите в Япония са на съвсем друго ниво! Те имат собствена кухня с 4-5 готвачи, които постоянно приготвят топ качествена и мега вкусна храна на място споделя Пешо Китарата

Вариантите за готови ястия в магазините са буквално стотици, а цените – превъзходни. При това блогърът уточнява, че тук дори не се включват прочутите вечерни намаления в Япония, при които след определен час всичко по витрините става с 50% до 70% по-евтино. В своето видео той прави подробен преглед и показва колко точно струват готвената храна, свежите зеленчуци и месото.

