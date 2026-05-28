Танцувала предизвикателно, показвала средни пръсти и неприлични жестове към компанията.

Такава история би трябвало да оправдае шамар в нощен бар в родопски град. Нанесен от мъж, а потърпевшата е дама от столицата, която обаче живее в Родопите.

Тя била в заведението, танцувала край маса, на съседната пък били роднини на мъжа, с който живее на семейни начала. Един от тях размахва заплашително пръст към нея. Тя отива до него, навежда се, за да му каже нещо, след което той и нанася плесник. Тя пък отвръща.

Всичко е заснето на охранителните камери и видяно от полицията. Глобата за родопчанина е в размер на 51 евро за нарушаване на обществения ред. Той обжалва, делото минава през две инстанции, мъкнат се свидетели с интересни разкази как се е достигнало до сцената, пишат колегите от "24Смолян".

В крайна сметка санкцията набъбва заради разноските по делата, които "поразяващата ръка“ трябва да плаща.