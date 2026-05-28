Румънската частна телевизия Antena 1 излъчи кадри от инцидент, при който мечка напада български турист на едно от най-живописните планински шосета в Румъния - Трансфъгърашан. Случаят е станал в района на язовир Видрару в Южните Карпати.

На видеото се вижда как водач на автомобил с българска регистрация подава храна на мечка през прозореца на колата. Животното е било с малкото си мече. След като взема храната, мечката внезапно става агресивна и напада шофьора, вероятно в опит да защити малкото си.

Друг водач, намиращ се наблизо, започнал да вдига шум и успял да изплаши животното, с което предотвратил по-тежки последствия.

Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, съобщава NOVA. Той е председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново и бивш президент на ФК "Локомотив“ (Горна Оряховица).

След инцидента мъжът е потърсил помощ от местната жандармерия, която е повикала линейка. От Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш съобщават, че при прегледа са установени рани от ухапване по лявата ръка.

"Лицето е в съзнание и съдейства на медицинските екипи“, уточниха от службите.

Румънските власти отново напомнят, че храненето на мечки край пътищата е строго забранено. Нарушителите подлежат на глоби между 10 000 и 30 000 леи, което се равнява на приблизително 1900 до 5700 евро.

Инцидентите с мечки в Румъния зачестяват през последните години, особено в туристическите райони на Карпатите, където животните често свикват с присъствието на хора и търсят храна край пътищата. Миналото лято мотоциклетист загина след нападение на мечка именно в района на Трансфъгърашан, в близост до предупредителна табела, забраняваща храненето на дивите животни.

Преди около десет дни подобна трагедия се разигра и в България. Турист загина в района над София, след като беше нападнат от мечка с малко мече край хижа "Рудничар“ на Витоша.