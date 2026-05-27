Балове 2026 са вече зад гърба ни. И тази година абитуриентите продължиха да ни изненадват с ефектни тоалети, достойни за холивудски червен килим. Едно момче от завършващите сега обаче успя да разбие всички стереотипи с екстравагантен костюм, за който дълго ще се говори.

Той се казва Младен Младенов. Роден и израснал в Ботевград, младежът избира езиковата гимназия "Алеко Константинов" в Правец, където изучава немски и английски език. За бала си тийнейджърът мечтае да е уникален и да привлече всички погледи около себе си. И успява, появявайки се с черен костюм с интересен детайл - златен корсет на релефно мъжко тяло.

Облеклото е съчетание от обувки в тон с благородния метал, масивни гривни и колие. Към тях Младенов добавя професионален грим и прическа със златни елементи. Визията му става хит в социалните мрежи, където го заливат с коментари.

"Аз винаги съм бил по-екстравагантен и експресивен и просто корсетът ми излезе от един сайт който не е от България. Казах си - това ще ми е костюмът, няма какво да се случи! И така се случи магията, която виждате!", заяви дванадесетокласникът.