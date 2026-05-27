В четвъртък ще нахлува сравнително хладен въздух с умерен северозападен вятър, който в източните райони ще бъде от север-североизток. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятърът ще се усилва, като ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури и условия за градушки.

Вследствие на преминаващия фронт дневните температури в страната ще се понижат с 5-6 градуса, съобщават от НИМХ.

Временна стабилизация в петък

В петък ще преобладава слънчево време, като вятърът ще отслабне. Временни увеличения на облачността ще се наблюдават над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми.

Затопляне през почивните дни

През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли, като в неделя максималните температури ще достигнат между 29° и 34°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи, гръмотевици и повишена вероятност за градушки.

Неустойчиво време в началото на юни

През първите два дни от юни въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Отново на места, с по-голяма вероятност в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и очаквани градушки, докато дневните температури ще претърпят промяна.