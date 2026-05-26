Пропускането на данъчни срокове и наличието на забравени задължения към държавата или общината по-често от предполаганото водят до сериозни финансови последици, включително налагане на запори върху банкови сметки и трудови възнаграждения. Дребните неплатени суми ескалират бързо поради непрекъснатото натрупване на законни лихви за просрочие и стартирането на производства за принудително изпълнение.

Специфика на най-често забравяните данъци

Практиката показва, че гражданите най-често пропускат плащането на три основни групи публични задължения:

Данък върху недвижимите имоти и такса смет: Основните рискове тук произтичат от разминаването между постоянния адрес по лична карта и реалното местоживеене, поради което съобщенията от общината остават неполучени.

Сериозен капан са и наследените имоти, които не се декларират в задължителния 6-месечен срок; в тези случаи общините откриват партидите служебно по налични данни, без да отразяват дължимите данъчни облекчения (например за основно жилище).

Данък върху превозните средства: Проблемите възникват при заседнала информация по веригата при нотариална продажба, неприключено прехвърляне или забавяне в отразяването на новата собственост, заради което данъкът продължава да се начислява на стария собственик. Задължения се трупат и за стари, неизползвани автомобили, които обаче не са спрени официално от движение.

Данък върху доходите от допълнителни дейности: Лицата на трудов договор често пропускат факта, че при реализирани доходи от наем, граждански договори, свободна професия или продажба на имот са задължени по закон да подадат годишна данъчна декларация и да внесат съответния данък.

Етапи при ескалацията на данъчния дълг

Примерен сценарий с дължим данък за автомобил в размер на 75 евро с краен срок 31 октомври показва как се развива процедурата при пълно бездействие. В деня, следващ крайния срок, върху главницата автоматично започва да тече законна лихва за просрочие. На следващия етап общината изпраща покана за доброволно плащане до постоянния адрес, която често остава неразгледана от длъжника. Следва официалното издаване на акт за установяване на публично задължение, който се предава на публичен изпълнител за принудително събиране. Тъй като данъците за колата и сградите са местни, събирането се извършва от публичния изпълнител към общината или от частен съдебен изпълнител (ЧСИ), на когото е възложена поръчката. Изпълнителят изпраща електронно запорно съобщение до банките и блокира сметките на лицето, като първоначалният дълг нараства значително заради калкулираните такси, лихви и разноски по производството, без законът да предвижда минимален праг на сумата за налагане на запор.

Мерки за принудително изпълнение върху доходи и имущество

Публичният изпълнител има законовото право да наложи запор и директно върху трудовото възнаграждение чрез съобщение до работодателя. При публичните задължения, съгласно разпоредбите на ДОПК, определена част от дохода остава защитена от принудително изпълнение в зависимост от общите доходи в страната. Важна разлика спрямо частните дългове (към банки или колектори) е, че при данъчните задължения липсват облекчения за издържани деца и не се прилагат стъпаловидните проценти за удръжки (като една трета или една четвърт), което позволява извършването на по-големи удръжки от заплатата. При по-големи дългове изпълнителите налагат възбрани върху недвижими имоти или запори на движими вещи (включително автомобили), които впоследствие се разпродават на публичен търг за покриване на натрупания дълг.

Прилагане на обикновена и абсолютна давност

Публичните вземания могат да отпаднат по давност, но това никога не става автоматично – длъжникът е задължен изрично да се позове на нея чрез подаване на писмено възражение. Законът разграничава два вида давност:

Обща 5-годишна давност: Срокът започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е трябвало да се извърши плащането. Тази давност обаче се прекъсва с всяко предприето действие по принудително събиране (запор, опис), след което започва да тече нов 5-годишен срок, което може да поддържа дълга изискуем в продължение на много години.

Абсолютна 10-годишна давност: Тя тече независимо от действията по принудително събиране и запорите. С изтичането на 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която задължението е станало дължимо, вземането се погасява окончателно. Например, автомобилен данък от 2018 г. става изискуем, давността му почва да тече на 1 януари 2019 г. и изтича в края на 2028 г., независимо от наложените запори.

Сравнение със Закона за личния фалит

Въпреки че приетият Закон за несъстоятелност на физическите лица позволява на затънали в дългове граждани да получат възможност за "чист лист“, процедурата е непрактична за обикновени пропуснати данъци. Данъците и осигуровките не са автоматично изключени от обхвата на закона и държавата участва като кредитор, но съдебното производство по несъстоятелност е изключително тежко, изисква задължително преминаване през синдик, съд и план за погасяване, и налага строги критерии за добросъвестност на длъжника. Освен това определени глоби и административни санкции не се заличават дори при успешен фалит, което прави позоваването на абсолютната давност далеч по-реалистичен и ефективен път за изчистване на забравени данъци.

Процедура за позоваване на давностните срокове

За да се възползва от изтеклата абсолютна погасителна давност, гражданинът трябва да подаде официално писмено възражение директно до публичния изпълнител, който води съответното изпълнително дело. В документа трябва ясно да се посочи конкретното задължение, да се изчислят сроковете и изрично да се цитира чл. 171, ал. 2 от ДОПК, с искане за прекратяване на делото и заличаване на дълга. След извършване на вътрешна проверка и при потвърждение на фактите, изпълнителят прекратява производството, като при евентуален отказ решението му подлежи на последващо административно и съдебно обжалване.

Превантивни мерки за защита от запори

За пълно избягване на принудителните мерки се препоръчва изграждането на няколко устойчиви финансови навика:

Извършване на редовна справка (поне веднъж годишно) в електронния портал на НАП с ПИК или електронен подпис, както и в сайтовете на съответните общини за местните данъци, пише pariteni.bg.

Спазване на сроковете за плащане и своевременно свързване с приходните органи за договаряне на разсрочено плащане при временни финансови затруднения.

Задължително дългосрочно пазене на всички документи (договори за покупко-продажба на имоти и превозни средства), които служат като официално доказателство, че дадена собственост е заличена от партидата на гражданина.