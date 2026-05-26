От 1 юни влиза в сила официална забрана за посещение на домашни любимци по стопанисваните и охраняеми плажове на територията на Община Бургас. Ограничението се въвежда с цел опазване на обществения ред и здравето на летовниците, като обхваща предстоящия активен летен сезон. Това е залегнало в общинската наредба, така и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Правно основание и обхват на рестрикциите

Ограничението се налага въз основа на общинска разпоредба, съгласно член 33 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Забраната за развеждане и пребиваване на кучета по ивиците е залегнала и в договорите за стопанисване на плажовете. Мерките касаят всички официално охраняеми и концесионирани зони, като за плажуващите с животни остават достъпни единствено неохраняемите и безстопанствени плажове в региона.

Опасности за здравето на хората и животните

Присъствието на кучета на плажа крие рискове от разпространение на кърлежи и други паразити, които животните могат да пренесат за броени часове, дори и да са предварително обезпаразитени от своите стопани. Освен здравния риск, съществува и психологически фактор – голяма част от хората изпитват панически страх или сериозно неудобство от кучета, независимо от техния размер.

Самият престой на плажа в големите летни жеги е изтощителен и за самите четириноги, тъй като техните лапички са изключително чувствителни и страдат при допир с горещия пясък, а охлаждането им се извършва единствено през езика поради липсата на потни жлези. Това споделя във фейсбук концесионерът на плаж Крайморие Николай Димитров, който призова стопаните да проявят разбиране и да спазват установените правила.

Призовават се всички собственици на кучета да проявят отговорност, да спазват законите и местните наредби, като по този начин уважат правото на останалите граждани на спокойна и безопасна почивка на морето.