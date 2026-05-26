На прага на летния сезон хотелиери алармират, че ситуацията тази година не се различава съществено от предходни сезони, а проблемите се задълбочават – сезонът се скъсява, а намирането на персонал става все по-трудно.

По този повод адвокат Тодор Кръстев от Пловдив каза следното в личния си фейсбук профил:

Работодатели - собственици на хотели и ресторанти по морето, се оплакват, че предлагали много работа на различни позиции, но нямало хора. Първото нещо за което питал потенциалният кандидат при интервюто за започване на работа, било заплатата.

Интересно, много интересно, те може би очакват, че кандидатът първо трябва да се поинтересува за здравния статус тъщата им, или дали предната вечер простатата им ги е алармирала.

Питали били за заплатата, каква наглост само. Не стига, че работа им предлагат и то на морето, те от парите за труда си ще се интересуват.

Чета тази информация и за пореден път стигам до извода, че нашите синдикати се занимават само с работниците и служителите в бюджетната сфера. За тях сякаш друг тип работодатели и хора на наемния труд, които се нуждаят от социална защита, не съществуват.