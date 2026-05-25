С много усмивки, споделени истории и десетки разменени книги премина първата спирка на проекта "Книги на колела: Чети, смени, сподели“ в парк "Гарнизонна фурна“ в Пловдив. Атрактивната vespa, адаптирана като пътуваща библиотека, привлече жители и гости на града, които се включиха в инициативата на принципа "донеси една книга - вземи друга“.

Събитието превърна градското пространство в място за срещи, разговори и културен обмен, а участниците имаха възможност не само да обменят книги, но и да споделят любими заглавия и читателски препоръки. "Живеем във време на непрекъснато информационно пренасищане, в което вниманието ни все по-често се разпилява между кратки видеа, известия и безкрайно скролване. Това променя не само начина, по който четем, но и начина, по който общуваме, мислим и преживяваме света около нас. Четенето изисква време, концентрация и въображение - именно онези умения, които дигиталната среда постепенно започва да измества. С мобилната библиотека искаме да върнем книгата обратно в публичното пространство и да създадем малки моменти на забавяне, среща и истинско човешко присъствие извън екрана.“, коментира Румяна Киризиева от екипа на организаторите САТЕЛИТ- ЕС.

Проектът цели да насърчи четенето чрез достъпен и неформален формат, който достига до различни публики и активира публични пространства в града.

Финалното събитие от поредицата ще бъде на 30 май в Цар-Симеоновата градина от 11:00 до 14:00.

Издателска къща "Хермес“ е официален партньор на инициативата "Книги на колела“, като подкрепя мисията за насърчаване на четенето и достъпа до книги в различни общности. С дългогодишен опит в българското книгоиздаване и активна мрежа от книжарници, "Хермес“ застава зад идеята, че книгите трябва да бъдат близо до хората - независимо от тяхното местоположение. Партньорството е естествено продължение на стремежа на издателството да развива култура на четене и да вдъхновява нови поколения читатели чрез живи, достъпни и мобилни форми на среща с литературата.

Събитията са с организирани към програма Култура, компонент 3 “Гражданска активност" на Община Пловдив и са отворени за всички.

Повече информация за датите и локациите ще бъде публикувана в социалните мрежи на организаторите от САТЕЛИТ- ЕС.