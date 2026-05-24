Повече от 2200 жители и гости на града под тепетата, сред които и много чужденци, разгледаха петте постоянни и временни експозиции на Градската художествена галерия (ГХГ) в Пловдив по време на Европейската нощ на музеите. Въпреки лошото време, интересът към богатата програма и специалните събития остана изключително висок през цялата вечер, информира Plovdiv24.bg.

Келтска арфа огласи Стария град

Един от основните акценти в празничната програма бе концертът на младата изпълнителка Нона Митева. Под сводовете на Постоянната експозиция в Стария град (ул. "Съборна" 14А), тя изнесе вълнуващо изпълнение на келтска арфа, представяйки авторски обработки на популярна филмова музика. Специфичният, лиричен звук на инструмента спечели бурните аплодисменти на публиката, а потокът от желаещи да се докоснат до изкуството в залите не секна до 22:00 часа, независимо от падналия дъжд.

Професионални дискусии и разнообразие от изложби

Паралелно с музикалните събития, в сградата на ул. "Княз Александър I" 15 се проведоха оживени професионални разговори. Там финалистите от тазгодишния национален фотографски преглед на НСФА "Янка Кюркчиева" дискутираха тайните на фотографското изкуство, като обърнаха специално внимание на подходите при създаването на фотографски серии и самостоятелни изображения.

Широк обществен интерес и сериозен брой посетители привлякоха и останалите подготвени изложби в залите на галерията:

Колекция Христо Чиплаков – "Живопис и рисунки“;

Пролетната изложба "Цветове" на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ);

Постоянната експозиция "Икони".

За поредна година екипът на ГХГ - Пловдив доказа, че Европейската нощ на музеите остава едно от най-очакваните и споделяни културни събития в града, обединяващо класическото и съвременното изкуство с младата енергия на новите творци.