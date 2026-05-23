Абитуриент от ПГЕЕ в Пловдив дойде на бала с камион - това съобщи читател на Plovdiv24.bg по-рано днес.

Абитуриент от Професионалната гимназия по електротехника и електроника дойде на бала с камион, който бе каран от негов приятел, който също тази година ще празнува своето завършване. Попътен вятър на всички абитуриенти!, казва пловдивчанинът.

Мерките на МВР

От пловдивската полиция са набелязани всички необходими действия за обезпечаване на обществения ред и пътната безопасност по време на абитуриентските балове и организираните масови събития по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. През цялата поредица от празнични и почивни дни е предвидено засилено присъствие на униформени по натоварените пътни артерии, в зоните на големи търговски обекти и местата, на които се очакват публични прояви.

Служители на реда ще бъдат позиционирани и в районите на училищата при изпращане на зрелостниците, както и около заведенията, където те ще празнуват. С управителите на обектите и частните охранителни фирми е разговаряно по отношение на пропускателния режим и реда за реакция и комуникация с полицията. Изрична остава забраната за пиротехническите изделия, които не трябва да се използват в закрити помещения, край храмовете и учебните заведения.

За гарантиране на безпроблемното и сигурно придвижване на абитуриентите и цялостното подпомагане на трафика в Пловдив са ангажирани екипи на сектор "Пътна полиция“. Те ще бъдат в готовност да регулират движението при възникнали затруднения, а същевременно ще се намесват незабавно при констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата. В периода ще има засилени проверки за употреба на алкохол и наркотици и за спазване на скоростните режими.

Чрез видеонаблюдение ще се следи за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на водачи и пътници. В тази връзка напомняме на празнуващите, че при пътуване в превозно средство трябва да се използват обезопасителни системи, а показването през прозорците е недопустимо и изключително опасно.

На всички ученици от Пловдив и областта, които тази година ще завършват средното си образование, служителите на реда пожелават вълнуващи и незабравими моменти и много бъдещи успехи!