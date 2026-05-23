За поредна година Пловдив бе част от кампанията "Книги за смет". Инициативата се проведе на пл. "Централен" до Военния клуб днес, 23 май 2026 г., от 10 до 13 ч. Община Пловдив е дългогодишен домакин на инициативата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Продължава поредицата "Кирилицата - Буквите, които ни свързват", в която буквите на кирилицата са титулни в заглавията на всяко издание. Така участниците имат възможност да колекционират и съберат цялата азбука през годините. Новите попълнения тази година включват букви:

-"И" – "Истории от българските земи" – притчи и приказки от българския фолклор;

-"Й" – "Йо-хо-хо: сказания от Севера" – легенди от северните страни;

-"М" – "Макс и Мориц" - весела история в стихове от Вилхелм Буш;

-"Л" – "Лешникотрошачката" - класическата версия на вечната приказка от Е.Т.А Хофман.

Всеки, който донесе поне 1 килограм годна за рециклиране пластмаса, получи безплатна книга. По този начин има възможност да обогати личната си библиотека и в същото време да помогне за опазването на природата, като се включи в създаването на по-чиста и устойчива среда за живот. Всеки участник има право на една книга, независимо от количеството предадени отпадъци.