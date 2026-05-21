Внезапен порой се изсипа над Пловдив и за минути прогони пешеходците от Главната улица на града, предаде репротер на Plovdiv24.bg. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълти и оранжеви кодове за опасни и интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури, за утре – 22 май.

За Пловдивска област официално е в сила оранжев код, като очакваните локални количества дъжд ще достигнат между 40 и 50 мм.

Прогнозата за страната и риск от градушки

През нощта и утре над по-голямата част от страната ще се формира значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Метеоролозите предупреждават за краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици, като на много места има сериозна опасност и от падане на градушки. Вятърът в западната и централната част на България ще бъде до умерен от север-северозапад, докато в Източна България ще духа от североизток. Максималните температури в населените места ще варират в границите между 20° и 25°.

Влошаване на времето в планинските масиви

В планините облачността също ще остане значителна, носейки със себе си краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. В планинските райони ще се усеща умерен до силен вятър, чиято посока ще бъде от север-североизток. Термометрите на височина 1200 метра ще отчитат максимални стойности около 13°, а на кота 2000 метра температурите ще се преливат до около 7°.